رئيس البورصة: طرح إي فاينانس يأتي في إطار تحفيز وتأهيل الشركات للتوسع والتطوير

إسلام فضل _ احتفلت البورصة المصرية اليوم ببدء التدوال على سهم شركة إي فاينانس، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة وعدد من مسؤولي إدارة البورصة وقيادات الشركة وفريق العمل المسئول عن الترويج والطرح.

وقال فريد، إن قيد وطرح وبدء التداول على أسهم شركة إي فاينانس يأتي في إطار تحفيز وتأهيل الشركات للتوسع والتطوير، عن طريق تمويل خططها عبر البورصة، هذا في الوقت الذي تستمر فيه البورصة جذب شركات جديدة إلى السوق تسهم في تعزيز السيولة وجذب استثمارات غير مباشرة محلية وأجنبية.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأوضح خلال قرع جرس التداول، اليوم الأربعاء أن الطروحات الجديدة من شأنها أن تضيف أوراق مالية جديدة للسوق وتستعد على جذب سيولة من خلال متعاملين جدد أو قائمين وهو ما يحفز الشركات الأخرى العامة والخاصة على الطرح، ويعمل على تعزيز جانب العرض.

وكانت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية قد أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص فى البورصة المصرية الاثنين الماضي بقيمة إجمالية قدرها 5.84 مليار جنيه .

وأظهر إفصاح عن إي فاينانس منشور على شاشة التداول تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.

وبلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمالها المصدر الحالى 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرهم بنك الاستثمار القومي المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم البنك الأهلي المصري 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.

كما تساهم شركتى ،بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ،المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلي ومصر،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.