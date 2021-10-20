عاجل.. سهم إي فاينانس يقفز 38.56% إلى 19.37 جنيه في الدقائق الأولى من تداوله

رنا ممدوح _ قفز سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في الدقائق الأولى من بدء تداوله بنسبة 38.56%، ليتداول عند مستوى 19.37 جنيه.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بجلسة 18 أكتوبر لأسهم الشركة المصدرة لعدد 417.777 مليون سهم بنسبة 26.10% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه للسهم على شريحتين عام وخاص وبقيمة إجمالية 5.840.533 مليار جنيه.

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يذكر أن الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية تم تغطيته بنهاية فترة الاكتتاب 61.36 مرة.

وفي 11 أكتوبر الجاري أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه ورد إليها كتاب من شركة إي فاينانس، بشأن رغبتها في زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون سهم بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلا من 257.777 مليون سهم والتي تمثل نسبة 16.1% من إجمالي أسهم الشركة.