بنك saib يتيح لعملاء البطاقات البلاتينية التقسيط على 6 أشهر بدون فائدة

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دوت الخليج – أعلن بنك saib عن إتاحة التقسيط للبطاقات الائتمانية البلاتينية على 6 أشهر بدون فوائد، لمعاملة واحدة فقط، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى 30 ألف جنيه.
وذكر البنك في بيان اليوم، أن عروض التقسيط بدون فائدة تستمر حتى 31 ديسمبر 2021.
ويتيح البنك أيضا بحسب البيان، إصدار البطاقات البلاتينية بخصم % 50 على مصاريف الإصدار .
وحصل بنك saib موخرا على جائزتي «أفضل منتج مصرفي: بطاقة الأهلي الائتمانية – مصر 2021»، و «أفضل منتج مصرفي: إسورة الدفع الإلكترونية – مصر 2021» من مجلة «Global Brands».
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