بنك saib يتيح لعملاء البطاقات البلاتينية التقسيط على 6 أشهر بدون فائدة

دوت الخليج – أعلن بنك saib عن إتاحة التقسيط للبطاقات الائتمانية البلاتينية على 6 أشهر بدون فوائد، لمعاملة واحدة فقط، بحد أدنى 5 آلاف جنيه، وحد أقصى 30 ألف جنيه.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن عروض التقسيط بدون فائدة تستمر حتى 31 ديسمبر 2021.

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ويتيح البنك أيضا بحسب البيان، إصدار البطاقات البلاتينية بخصم % 50 على مصاريف الإصدار .

وحصل بنك saib موخرا على جائزتي «أفضل منتج مصرفي: بطاقة الأهلي الائتمانية – مصر 2021»، و «أفضل منتج مصرفي: إسورة الدفع الإلكترونية – مصر 2021» من مجلة «Global Brands».