العامة للصوامع توقع عقد مع رواد الهندسة لإنشاء صومعة بتكلفة 520 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقعت الشركة العامة للصوامع والتخزين عقد مع شركة رواد الهندسة الحديثة لإنشاء صومعة سعه 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تكلفة ذلك المشروع قدرها 520 مليون جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

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