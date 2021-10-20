الأسهم اليابانية تتخلى عن مكاسبها مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

– صعدت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء، مدعومة من إغلاق قوي في وول ستريت، لكنها تخلت عن معظم المكاسب مع زيادة حذر المستثمرين بشأن ضعف العقود الآجلة الأمريكية وزيادة العائد على سندات الخزانة.

وزاد المؤشر نيكي 0.14 بالمئة ليغلق عند 29255.55 نقطة بعد ارتفاعه بنحو 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

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وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.05 بالمئة ليغلق عند 2027.67 نقطة.

وقفزت وول ستريت مساء، وكان الدعم الأكبر من أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية وسط تقارير فصلية قوية.

ولامس العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في خمسة أشهر وسجل 1.673 بالمئة خلال ساعات التداول الآسيوية.

وتخلت طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق عن معظم مكاسبها وزاد سهمها 0.4 بالمئة عند الإغلاق.

لكن نيكي تلقى دعما من أسهم قيادية أخرى، إذ زاد سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 4.4 بالمئة في حين ارتفع سهم فاست ريتيلنج المشغلة لإنيكولو لبيع الملابس 0.63 بالمئة وصعد سهم تي.دي.كيه المصنعة للقطع الإلكترونية 3.23 بالمئة.

كما قادت أسهم شركات السمسرة والبنوك موجة الصعود مدعومة بزيادة عائد السندات. وارتفع مؤشر قطاع شركات السمسرة 1.52 بالمئة وقطاع البنوك 1.19 بالمئة.

وصعدت الشركات المشغلة لخطوط طيران وسكك حديدية بدعم من آمال تحقيق تعافي اقتصادي. وارتفع القطاعان 3.14 بالمئة و1.83 بالمئة على الترتيب.

وكان قطاع الشحن أكبر الخاسرين بالقطاعات الفرعية بالبورصة وعددها 33 ونزل 3.25 بالمئة.