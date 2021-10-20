عضو مجلس إدارة ايجيترانس يرفع حصته في رأسمال الشركة إلى 15.03%

رنا ممدوح _ رفع محمد أشرف عمر عضو مجلس إدارة شركة المصرية لخدمات النقل والتجارة – ايجيترانس، حصتها في رأسمال الشركة لتصبح 15.032% بدلا من 14.795%. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن محمد أشرف قام بشراء 73.981 ألف سهم من أسهم ايجيترانس مقابل 961.640 ألف جنيه. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وبلغ متوسط سعر الشراء 12.998 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. وسجلت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم: شركة أدكوم 5.479%.

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