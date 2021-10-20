بنك الكويت الوطني يوقع بروتوكول تعاون مع شركتي دي سكويرز وماستركارد

دوت الخليج – تعاقد بنك الكويت الوطني – مصر مع شركة دي سكويرز لتطوير برنامج المكافآت Program NBK Rewards المستخدم حاليا بالتعاون مع ماستركارد، والذى من خلاله يتم منح عملاء البنك من حاملي بطاقات MasterCard NBK الائتمانية نقاط مكافآت هدية على الاستخدام.

وقال عمرو الألفي رئيس قطاعات الأعمال ببنك الكويت الوطني مصر، أن الاتفاق مع شركتي دي سكويرز وماستركارد يعكس حرص البنك على تقديم الحلول المبتكرة التى تلبي حاجة مختلف شرائح العملاء وتعظيم دور التكنولوجيا المالية فى الخدمات المصرفية، سعيا لزيادة قاعدة العملاء وتحفيزهم على الانضمام إلى النظام المالي الرسمي.

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وقالت سلمى أبو حسين رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – مصر، أن الاتفاق يقدم تطوير لبرنامج مكافآت البطاقات، ويمثل حلقة جديدة فى سلسلة الخدمات المتطورة التى يسعى البنك لتقديمها لزيادة رضاء وولاء العملاء.

وأضافت أبو حسين أن البنك قد قام بإطلاق برنامج الولاء بالتعاون مع ماستركارد في عام 2017 ، والذى يتيح للعملاء تجميع النقاط واستبدالها بكاش باك أو استخدامها فى السفر وحجز تذاكر الطيران.

وأفادت أمنية مصطفى رئيس المنتجات وشرائح عملاء التجزئة المصرفية ببنك الكويت الوطني – مصر، بأن التعاون مع شركتي دي سكويرز وماستركارد يمكن حاملي بطاقات NBK ماستركارد الائتمانية استبدال النقاط التى قاموا بتجميعها من خلال التسوق بالبطاقات سواء داخل مصر أو خارجها بقسائم شراء إلكترونية يمكن استبدالها من خلال المتاجر المشاركة.

وقال مروان قناوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة دي سكويرز، إن إتاحة بنك الكويت الوطني برنامج الولاء من خلال دي سكويرز يعزز مكانته بسوق خدمات الأفراد.

وأضاف محمد عاصم مدير ماستركارد في مصر: “تطوير برنامج المكافآت الخاص بالبنك وتقديم العديد من المزايا الإضافية لحملة بطاقات ماستركارد الائتمانية لن يساهم في تعزيز رضا وولاء المتعاملين فحسب، بل سيكون له دور كبير في تشجيع الأفراد على اعتماد المعاملات اللانقدية بشكل أكبر وبما يساهم في تحقيق الشمول المالي في مصر”.