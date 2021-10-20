المشاط تناقش مع الأوروبي لإعادة الإعمار مسودة الاستراتيجية القطرية 2022\2027

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ألان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يزور مصر حاليا.

وشهد اللقاء بحث نتائج الاجتماعات المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية بين وزارة التعاون الدولي وممثلي البنك، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية لإعداد محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للفترة من 2022\2027، ومتابعة الموقف الحالي لمسودة الاستراتيجية، فضلا عن بحث المشروعات الجارية في إطار الشراكة الوطيدة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان، إن اللقاء بحث أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة في إطار الاستراتيجية الجديدة التي يتم العمل على الانتهاء منها مطلع العام المقبل، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتعزيز مساعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ونوهت، بأن الاستراتيجية القطرية الجديدة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنىة التحتية الاقتصادية بما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

وأكدت «المشاط»، على العلاقة الوطيدة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تعد مصر من أكبر دول العمليات بالبنك، مشيرة إلى الزيارة الأخيرة لرئيسة البنك، أوديل رينو باسو، التي تمت خلال أبريل الماضي، وكان من بين الوفد نائب رئيس الخدمات المصرفية، والتي شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ضمن برنامج المدن الخضراء، واتفاقية لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع البنك.

من ناحيته أكد ألان بيلو، نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن زيارته لمصر تأتي في إطار الإعداد للاستراتيجية الجديدة حيث سيلتقى مع عدد من كبار المسئولين في الدولة، مشددًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، ووضع استراتيجية فعالة مشتركة مع مصر تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل وتعافي مستدام.

كما عرض نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماعات التي عقدها مع الجهات المعنية في مصر خلال الزيارة لمناقشة الأولويات التنموية على مستوى القطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن يرأس نائب رئيس البنك، اجتماع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، لمناقشة مسودة الاستراتيجية المشتركة مع مصر.

جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استثمر منذ بدء عمله في مصر خلال 2012، أكثر من 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 134 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص.

وجاءت مصر على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثماراته في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018و2019.