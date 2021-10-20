سهم إي فاينانس يقفز 41.5% بالساعة الأولى.. ومؤشرات البورصة الرئيسية تتراجع

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. وقفز سهم إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في الدقائق الأولى من بدء تداوله بنسبة 38.56%، وواصل الارتفاع إلى 41.49%. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 11176 نقطة. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.66% و 1.3% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 968.639 مليون جنيه على 169 شركة من خلال 10.796 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 34 شركة مقابل ارتفاع 21 بينما لم تتغير أسعار 115. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 194.309 مليون جنيه، منها 191.878 مليون جنيه للمؤسسات، و2.430 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 168.368 مليون جنيه، منها 91.257 مليون جنيه للمؤسسات، و77.111 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 362.677 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 624.103 مليون جنيه مقابل 261.425 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 13.98 19.78 41.49 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 45.52 50.23 10.35 العامة للصوامع والتخزين 70.82 75.76 6.98 التعمير والاستشارات الهندسية 34 36.36 6.94 العالمية للاستثمار والتنمية 31 32.41 4.55 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 19.76 15.83 19.89 رواد السياحة 41.46 36.53 11.89 إميرالد للاستثمار العقاري 3.7 3.31 10.54 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.752 0.676 10.11 العامة لمنتجات الخزف والصيني 4.01 3.65 8.98

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