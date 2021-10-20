إبراهيم سرحان: جولدمان ساكس أحد المشاركين في الطرح الخاص لشركة إي فاينانس

إسلام فضل _ قال إبراهيم سرحان رئيس شركة مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إنه تم تغطية الطرح الخاص لسهم الشركة من خلال صناديق استثمار عالمية من أوروبا وامريكا وافريقيا .

وأضاف سرحان خلال مؤتمر صحفي تعقده الشركة على هامش بدء تداول سهم الشركة اليوم الأربعاء أن أبرز المشاركين في الطرح الخاص بنك الاستثمار الدولي “جولدمان ساكس” والشركة العربية للاستثمارات الى جانب صناديق استثمار تدخل البورصة المصرية لأول مرة.

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يذكر أنه تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة مع اغلاق الاكتتاب بنهاية جلسة الأحد الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات 1.6 مليار سهم، وهي أكبر معدل تغطية في تاريخ البورصة المصرية كشركة حكومية.

يذكر أن الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس بدأ اعتباراً من 10 أكتوبر الحالي وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، ويبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين الماضي، موافقتها على قيام شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتي تمثل نسبة 16.1%.

ويبلغ رأسمال شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية نحو 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم. وتأسست الشركة فى عام 2005، وتوزع هيكل ملكيتها قبل الطرح كالآتي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 63.6%، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سي»، بنسبة 9.09% لكل منها.