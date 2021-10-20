عاجل.. البورصة: تعديل حدود الايقاف المؤقت إلى 10%؜ بدلا من 5%

قرر مجلس ادارة البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل حدود الايقاف المؤقت علي المؤشر العام للسوق ليصبح ايقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10%؜ بدلا من 5% وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20%؜ بدلا من 10%؜ وذلك بدلا من النسب الحالية، وذلك اتساقا مع تعديل الحدود السعرية علي الاسهم ذاتها.

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