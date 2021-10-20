إي فاينانس تستهدف زيادة رأسمالها بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال نوفمبر

إسلام فضل _ قال إبراهيم سرحان رئيس شركة مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن الشركة تستهدف زيادة رأسمالها خلال نوفمبر المقبل بقيمة 2.3 مليار جنيه.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال في توسعات داخل مصر وإفريقيا وبعض الدول العربية، حيث سيتم استخدامها خلال عام ونصف.

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وأشار إلي أنه سيتم استخدام الزيادة في مشروعات البنية التحتية، ومشروعات في النقل والتأمين الصحي والسياحة.

وأوضح أن الشركة ستقوم بداية العام المقبل بعمل دراسة للدول التي سيتم الدخول فيها.

يذكر أنه تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة مع اغلاق الاكتتاب بنهاية جلسة الأحد الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات 1.6 مليار سهم، وهي أكبر معدل تغطية في تاريخ البورصة المصرية كشركة حكومية.

يذكر أن الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس بدأ اعتباراً من 10 أكتوبر الحالي وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، ويبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين الماضي، موافقتها على قيام شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتي تمثل نسبة 16.1%.

ويبلغ رأسمال شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية نحو 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم. وتأسست الشركة فى عام 2005، وتوزع هيكل ملكيتها قبل الطرح كالآتي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 63.6%، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سي»، بنسبة 9.09% لكل منها.