زيادة جديدة من 5 إلى 10 آلاف جنيه في سيارات ميتسوبيشي

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شاهندة إبراهيم – أقرت شركة دايموند موتورز وكلاء العلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، زيادات سعرية طالت من السيارتين إكسباندر وإكليبس للمرة الثانية في شهرين.
وجاء مقدار الزيادة في السيارة ميتسوبيشي إكليبس بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مع تثبيت عدد من الفئات، فضلا عن 5 آلاف جنيه صعودا في أسعار إكسباندر سباعية المقاعد، في أكتوبر الجاري.
ويشار إلى أن، كانت “دايموند موتورز” قد أعلنت عن زيادات سعرية صاحبت الطرازين إكليبس وإكسباندر، إذ بلغت نحو 5 آلاف جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي.
وكانت قد أبقت أيضا على أسعار الفئة الأولى والثانية من طراز إكليبس دون تغيير، لتبقى عند المستويات السابقة دون زيادة سعرية.
ميتسوبيشي إكليبس
وبحسب القائمة السعرية الجديدة، قدمت الفئة الثانية من السيارة ميتسوبيشي إكليبس بنحو 460 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه، وقفزت الفئة الثانية إلى مستوى 500 ألف جنيه مقارنة مع 490 ألف جنيه، وحددت الفئة الثالثة بقيمة جديدة 550 ألف جنيه بدلا من 540 ألف جنيه، فيما استقرت الفئة الأولى القياسية دون تغيير يذكر عند 425 ألف جنيه.
وتنتمي السيارة ميتسوبيشي إكليبس لفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1500 سي سي تيربو بنظام الدفع الأمامي، بقوة 150 حصان وبعزم أقصى للدوران 250 نيوتن متر، وتتسارع من وضع الثبات 0 حتى 100 كم / ساعة في غضون 9.3 ثانية.
ميتسوبيشي إكسباندر
ووفقا للمعلن، صعدت أسعار الفئة الأولى من السيارة ميتسوبيشي إكسباندر إلى منطقة 330 ألف جنيه، مقابل 325 ألف جنيه، ووصل سعر الفئة الثانية الكاملة إلى مستوى 355 ألف جنيه، بعدما كانت تقدم بنحو 350 ألف جنيه.
وينتمى طراز إكسباندر لفئة السيارات متعددة الأغراض سباعية المقاعد MPV ، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 104 حصان، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر، بناقل حركة أتوماتيك من 4 نقلات.
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