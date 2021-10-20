إي فاينانس تدرس الاستحواذ على شركتين

إسلام فضل _ قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية،، إن شركته تدرس خلال الفترة الحالية الاستحواذ علي شركتين داخل السوق المصرية.

وأضاف سرحان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن دراسة الاستحواذ على كيانات أخرى تأتي في إطار توسعات الشركة، مفضلا عدم الإفصاح عن هوية الشركات.

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وأشار إلى أن الشركة تستهدف الدخول في مجالات جديدة منها السياحة والنقل والتأمين الصحي.

يذكر أنه تمت تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 61 مرة مع إغلاق الاكتتاب بنهاية جلسة الأحد الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الطلبات 1.6 مليار سهم، وهي أكبر معدل تغطية في تاريخ البورصة المصرية كشركة حكومية.

وبدأ الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس 10 أكتوبر وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، ويبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين الماضي، موافقتها على قيام شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتي تمثل نسبة 16.1%.

ويبلغ رأسمال شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية نحو 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم. وتأسست الشركة فى عام 2005، وتوزع هيكل ملكيتها قبل الطرح كالآتي: بنك الاستثمار القومي بنسبة 63.6%، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سي»، بنسبة 9.09% لكل منها.