نزيف حاد لمؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

رنا ممدوح _ تكبدت مؤشرات البورصة المصرية خسائر حادة في منتصف تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% ليتداول عند مستوى 11056 نقطة. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.26% و5.67% على الترتيب. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وأعلنت إدارة البورصة منذ قليل، عن قرار مجلس إدارتها بتعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5%؜ وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.

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