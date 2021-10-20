مال وأعمال

نزيف حاد لمؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

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رنا ممدوح _ تكبدت مؤشرات البورصة المصرية خسائر حادة في منتصف تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% ليتداول عند مستوى 11056 نقطة.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 7.26% و5.67% على الترتيب.

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وأعلنت إدارة البورصة منذ قليل، عن قرار مجلس إدارتها بتعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول علي السوق ككل عند هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 10% بدلا من 5%؜ وايقافه لنهاية جلسة التداول عند هبوطه بنسبة 20% بدلا من 10% اتساقا مع تعديل الحدود السعرية على الأسهم ذاتها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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