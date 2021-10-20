صافولا تعلن إتمام صفقة الاستحواذ على بايارا القابضة

إسلام سالم _ أعلنت مجموعة صافولا، وشركة ليفانت كابيتال المتخصصة في الاستحواذ على الشركات الخاصة ومقرها دبي، وشركة سبايسمين (Spicemen) المحدودة، عن اكتمال عملية استحواذ صافولا للأغذية والمملوكة بالكامل لمجموعة صافولا، على شركة بايارا القابضة المحدودة.

وبدأت شركة بايارا عملياتها منذ حوالي ثلاثة عقود وهي شركة غذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتد شبكة توزيعها إلى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وأكثر من ثلاثين دولة أخرى في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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وقامن صافولا للأغذية بالاستحواذ على شركة بايارا القابضة المحدودة بنسبة 100%، وبلغت قيمة الصفقة 260 مليون دولار نقدا، أي ما يعادل 975 مليون ريال سعودي تقريبا، ويُعد هذا الاستحواذ خطوة جوهرية نحو تحقيق استراتيجية قطاع صافولا للأغذية للتركيز على النمو والتوسع في الفئات الغذائية ذات الاقبال المتزايد والقيمة المضافة والتي تستهدف فئات الشباب.

وذكرت شركة صافولا في بيان اليوم، أن هذا الاستحواذ يوفر مصادر إمداد مؤسسة بشكل جيد، كما يتيح قدرات إضافية في التوزيع والتسويق وإمكانيات الدخول للأسواق بشكل عام، بجانب أنه يمثل فرصة لموائمة وتكامل عمليات بايارا وصافولا للأغذية بشكل كبير،

وسجلت بايارا صافي مبيعات بلغ حوالي 420 مليون ريال سعودي لفترة 12 شهرا انتهت في مارس الماضي، مع متوسط هامش ربحي صحي قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA).

وأكد وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، أن الاستحواذ على شركة بايارا يمثل إضافة إستراتيجية لمجموعة صافولا ومواصلة توسيع المحفظة الاستثمارية لتشمل شركات تركِّز على التوجهات المستقبلية، كما يعزز من تركيز المجموعة على النمو وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.

ومن جانبه قال سامح حسن، الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية إن الاستحواذ على شركة بايارا يأتي متماشيا مع إطار استراتيجية شركة صافولا للأغذية والتي تهدف إلى تنويع عملياتها عبر التوسعات التي تركز على الاستفادة بشكل أساسي من زيادة الإنفاق على الأغذية الصحية.

وأضاف: نسعى لإدخال هذا النشاط الجديد وقيادته ضمن عمليات شركة صافولا للأغذية من خلال التوسع الإقليمي مع تعزيز وتوحيد قاعدتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة بايارا جان مارك لوراو، عن سعادته بالانضمام إلى فريق صافولا للأغذية، في ضوء تحقيق بايارا نجاحا ملحوظا على مدى 30 عام، متطلعا إلى مواصلة البناء على هذا الأساس القوي لمواصلة هذا الحماس خلال المرحلة المقبلة”.

يذكر أن شركة صافولا استعانت بشركة إيفرشيدز ساذرلاند (Eversheds Sutherland) كمستشار قانوني وشركة إرنست ويونغ (EY) كمستشار للدراسات في الجوانب المالية والضريبية. كما عمل فريشفيلدز بروكهاوس ديرينغر (Freshfields Bruckhaus Deringer) كمستشار قانوني لمساعدة ليفانت كابيتال وسبايسمن.