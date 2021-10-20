طاقة عربية تفتتح محطة للطاقة الشمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا

أعلنت شركة طاقة عربية، إحدى شركات مجموعة القلعة، عن بدء تشغيل أحدث مشروعاتها لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة للقطاع الخاص في مصر، وهي محطة طاقة شمسية بقدرة 6 ميجاوات بمزارع دينا.

وقد تم تمويل إنشاء هذه المحطة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و التنمية (EBRD) كجزء من حزمة تمويلية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي؛ بغرض التوسع في أعمال طاقة عربية في مجال الطاقة المتجددة.

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وحضر الافتتاح آلان بيلو – نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور أحمد هيكل – مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وباكينام كفافي – العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، ورؤوف توفيق – العضو المنتدب لمزارع دينا.

تُعد مزارع دينا، التابعة لمجموعة القلعة، مزرعة متكاملة للإنتاج الحيواني و الزراعي في مصر و إفريقيا، ويعتبر تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية بمثابة انطلاقة مثالية لتعزيز مساعي الحكومة المصرية في ملف تنويع وتحرير مصادر الطاقة، فضلًا عن ذلك، يؤدي المشروع دورًا رياديًا في تمهيد الطريق لشركات القطاع الخاص لتطوير مجال الطاقة المتجددة.

وصرح نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشؤون المصرفية، آلان بيلو: “نحن فخورون للغاية بالشراكة مع مجموعة طاقة عربية لدعم خططها الطموحة للنهوض بالمشاريع الخضراء.

أضاف أن مشروع مزارع دينا يعد تجسيدا رائعا لمثل هذه الشراكات، فمقدمو حلول الطاقة الخاصة مثل “طاقة عربية” لهم دورًا رئيسيًا في دعم التحول والتحرير المستمر لقطاع الطاقة في مصر”.

وقال رؤوف توفيق – العضو المنتدب لمزارع دينا، أن مشروع مزارع دينا لمحطة الطاقة المتجددة غاية في الأهمية، فنحن لا نطمح لترشيد تكلفة استهلاك الكهرباء فحسب، بل نستهدف إلى الحد من بصمتنا الكربونية من خلال اعتمادنا علي الطاقة النظيفة كمصدر بديل للطاقة.

ولفت أن مزارع دينا تفتخر بأن محطتها للطاقة الشمسية هي إحدى أكبر محطات الطاقة من نوعها في مجال الزراعة وتصنيع منتجات الألبان في إفريقيا.

وأشار إلى اعتزاز الشركة بالتعاون مع فريق عمل طاقة عربية ونولي ثقة كبيرة في خبراتهم المتضافرة. فنحن على يقين من قدرة المجموعة لتلبية احتياجاتنا من الطاقة باستخدام حلول مبتكرة وموفرة ومصممة خصيصًا وفقًا لمتطلباتنا.

وأعربت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن استراتيجية الشركة في مجال توليد الطاقة المتجددة، أن الشركة تستهدف مع المؤسسات الدولية تطوير استراتيجية مشتركة لاختراق السوق المصري؛ خاصة عندما يتعلق الأمر بالترويج للطاقة النظيفة والمتجددة.

أضافت أن جذب المزيد من المؤسسات نحو استخدام البدائل النظيفة للطاقة وتوفير أفضل الحلول المستدامة يأتي في مقدمة أولوياتنا ولذا نستهدف قاعدة عريضة من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتنا لها.

ولفتت أن المجموعة تسهم في تمكين عملائها من تحقيق العائد التجاري المنشود، فضلًا عن القيمة الاجتماعية المضافة التي تتمثل في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية.

وأوضحت كفافي، إن سجل طاقة عربية الحافل بمشروعات الطاقة المتجددة يعكس قدراتها و مثالًا على ذلك: محطة (بنبان) بقدرة 65 ميجاوات الواقعة بأسوان والتي تعد جزءاً من أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة إلى قصص النجاحات المشهودة في خدمة العديد من العملاء بمختلف المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والسكنية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الممارسات المسؤولة للإنتاج والاستهلاك تعتبر من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تركز عليها القلعة وشركاتها التابعة.

وأكد على شعوره بالفخر بنجاح شركتي طاقة عربية، ومزارع دينا، في قيادة مسيرة التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة في مصر وتقديم مثال يحتذى به في هذا المجال، بالإضافة إلى نجاحهم في نيل الثقة واستيفاء كافة معايير الجودة المطلوبة للحصول على أول تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن برنامج البنك لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لدى القطاع الخاص في مصر.

وأشار أن التحول الذي يقوده القطاع الخاص بالاستثمار في المشاريع الخضراء والتعاون المثمر مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم تطوير وتمويل نماذج الأعمال المبتكرة وتعبئة التمويل الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة سيساعد في انتقال مصر الي مستقبل أكثر شمولية واستدامة.

جدير بالذكر أن العقد المبرم بين مجموعة طاقة عربية ومزارع دينا ينص على أن تقوم الأولى بإنتاج الطاقة النظيفة و بإمداد الثانية بالكهرباء من خلال اتفاقية لشراء الطاقة، وستقوم طاقة عربية ببيع إجمالي سعة الكهرباء التي يتم توليدها إلى مزارع دينا، بموجب اتفاقية شراء طاقة مدتها 25 عامًا.