وزيرة التجارة: 16% زيادة في الصادرات المصرية وتراجع الواردات بنسبة 7%

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 % حيث بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

وقالت الوزيرة أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020بنسبة 7% ، وهو الأمر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24% حيث سجل 2 مليار و 353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و 85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.

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وأوضحت جامع، أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضي، تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجاري والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت أن ذلك يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة كورونا، الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وكذا بعد اقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة اساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولا سنوياً.

ولفتت الوزيرة، أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبرالماضي تضمنت الاتحاد الأوروبي بقيمة 739 مليون دولار مقابل 463مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 60% والولايات المتحدة بقيمة 205 مليون دولار مقابل 135 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 52%.

ونوهت أن الصادرات لقارة إفريقيا بدون الدول العربية بلغت 171 مليون دولار مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 31% والأسواق الأخرى بقيمة 686 مليون دولار مقابل 593 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 16% .

وأشارت جامع إلى أن 10 قطاعات تصديرية شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من العام الجارى تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 91 مليون دولار مقارنة بـ 52مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت76%، وقطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة 324مليون دولار مقارنة بـ 242 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 34%.

أضافت أن صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بلغت 7 مليون دولار مقارنة بـ 5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 33%، وقطاع المفروشات بقيمة 57 مليون دولار مقارنة بـ 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 26% وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 176 مليون دولار مقارنة 146 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 21%

ولفتت الوزيرة، إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 469 مليون دولار مقارنة بـ 396 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 18%.بالاضافة الى قطاع الصناعات الطبية بقيمة 55 مليون دولار مقارنة بـ 49مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة بلغت 11% ، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 107 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 11%.

وبلغ قطاع الغزل والمنسوجات 81 مليون دولار مقابل 74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 9% واخيراً قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 326 مليون دولار مقابل 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 6%.

وأشار التقرير الى ان اكبر 10 اسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وايطاليا ومالطة والإمارات وإسبانيا وبريطانيا وشمال إيرلندا الشمالية وليبيا والسودان.

أضاف التقرير أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال شهر سبتمبر من العام الجاري تضمنت الصين والولايات المتحدة والمانيا وتركيا وايطاليا وروسيا والهند والامارات والسعودية والبرازيل والأرجنتين.