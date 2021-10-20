الين الياباني يتراجع لأدنى مستوى في 4 أعوام مقابل الدولار

_ استقر الدولار في المعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، بعد تحسن في الإقبال على المخاطرة في أنحاء العالم، الأمر الذي دفع العملات المحفوفة بالمخاطر للصعود وأدى إلى تراجع الين إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام مقابل الدولار الليلة الماضية.

وزادت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر مساء بدعم من التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات.

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وأدى تراجع الطلب على أصول التي تعبر ملاذات آمنة للقيمة إلى صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 114.695 ين مساء. لكن بحلول الساعة 07:53 بتوقيت جرينتش استقر الدولار عند 114.375 ين.

واستقر مؤشر الدولار عند 93.820 مسجلا تراجعا بعد صعوده إلى أعلى مستوى في عام عند 94.563 في الأسبوع الماضي بدعم من توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي سيشدد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من المتوقع.

وصعد الدولار الأسترالي 0.2 في المائة خلال اليوم ليجري تداوله مقابل 0.74875 دولار أمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ يوليو مساء.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المائة إلى 0.7169 دولار بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يونيو مساء وصعوده 1.4 في المائة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع اليورو قليلا خلال اليوم وجرى تداوله مقابل 1.1625 دولار، وفقا “” .

وارتفع الدولار الكندي بنحو 0.1 في المائة إلى 1.235 دولار قبيل إعلان بيانات التضخم الكندية في وقت لاحق من الجلسة.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.37775 دولار بعد بيانات كشفت تباطؤ التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع في الشهر الماضي.

وبالنسبة للعملات الرقمية، بدأ أول صندوق تداول للعقود الآجلة لعملة بيتكوين معاملاته أمس الثلاثاء، وهو ما دفعها للارتفاع إلى أعلى مستوى في ستة أشهر الذي يقل بقليل عن أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش جرى تداول بيتكوين مقابل 64008 دولارات.