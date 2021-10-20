وزير الطاقة السعودي يتوقع زيادة الطلب 600 ألف برميل يوميا جراء التحول من الغاز للنفط

_ قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن المستخدمين الذين يتحولون من الغاز إلى النفط يمكن أن يمثلوا طلبا يتراوح بين 500 ألف و600 ألف برميل يوميا اعتمادا على الطقس الشتوي وأسعار الطاقة ذات الصلة.

وأضاف ، أن ارتفاع أسعار الطاقة الآن ناتج عن الاستثمار المحدود في الهيدروكربونات وانخفاض المخزونات وتعافي الطلب بعد جائحة كورونا.

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واعتبر وزير الطاقة السعودي، أن الاستثمار المنخفض في الهيدروكربونات يؤثر في أسعار النفط، مؤكدا أن السعودية كانت دوما مصدرا للاستقرار في سوق النفط.

وأوضح وزير الطاقة، أن العالم بحاجة للاهتمام بجدية بتأمين الامدادات.

وقال إن العالم سيظل بحاجة للوقود الأحفوري وإن مخزونات البنزين والغاز منخفضة.