بنك مصر يبيع 15% من حصته في إي فاينانس في الطرح العام

قال بنك مصر، أنه وباقي مساهمي شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أقدموا على بيع 15% من أسهمهم، تعزيزا للتوجه العام للدولة المصرية لزيادة رأس المال الحر للشركة، والمساهمة في برنامج الطروحات الحكومية فضلا عن الأثر الإيجابي الذي يعود على الشركة والاقتصاد من خلال دخول مستثمرين محليين وأجانب.

وذكر أن نسبة المستثمرين الأجانب في الطرح بلغت 72.0% مما يساهم في زيادة حجم التداولات ودعم السيولة.

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وقال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر: يسعدنا إتمام ذلك الطرح، حيث أن الشركة تعتبر أحد أهم اللاعبين بسوق المدفوعات في مصر، إذ تقدم خدماتها من خلال مجموعة متنوعة من المنصات التي تتخصص بتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية التي يبلغ قيم عملياتها خلال عام 2020 نحو 2.1 ترليون جنيه، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

وأشار إلى أذرع الشركة ووجود منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، واستحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، وتقديمها لخدمات التعهد، والاستشارات الفنية لدفع عملية التحول الرقمي بالبلاد.

وأكد عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك حقق معدل عائد داخلي على الاستثمار في الشركة يفوق 45%، وأن طرح الشركة يمثل قيمة مضافة لمحفظة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويساهم في تعزيز نمو رأس المال السوقي ويقدم منتجات جديدة تُمكن المُستثمرين بالسوق من تنويع استثماراتهم في شركات قوية بالسوق المصري.

وتابع المغربي: الشركة تمثل أحد اللاعبين الرئيسيين الذي تعتمد عليهم الدولة المصرية في خطواتها تجاه تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمات ذكية للمواطنين.

وشهد الطرح إقبالا كبيرا من الأفراد حيث تم تغطية الطرح العام 61.4 مرة ليكون أحد أكبر الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية بحصيلة بلغت 5.8 مليار عن بيع 417.8 مليون سهم تمثل 26.1% من الشركة.