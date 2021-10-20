رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع عدد من الشركات الإماراتية تنفيذ استثمارات جديدة في مصر

شارك المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فى فعاليات مؤتمر الاستثمار الدولي فى دورته الخامسة والعشرين، والذى تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار “الوايبا”، وذلك بمشاركة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ورئيس منظمة “الوايبا”، وسكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

والتقى المستشار محمد عبد الوهاب، بالمدير الإقليمى لمجموعة كورودكس الإماراتية لبحث تنفيذ مشروعات جديدة في مصر، حيث تعنى المجموعة بمجال إنتاج معدات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

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وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم الدعم اللازم للمجموعة بما فيها التسهيلات التي تقدمها هيئة الاستثمار فضلاً عن استعراض أهم الفرص الاستثمارية محل اهتمام المجموعة الإماراتية.

كما استعرض عبد الوهاب، أهم الحوافز التي يتم تقديمها للمستثمرين المهتمين بتنفيذ استثمارات جديدة فى مصر، ودورها فى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة على جعل مصر مركزًا رئيسيًا لتصدير منتجات الشركة للخارج خاصة السوق الأفريقي.

كما عقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعاً مع ممثلي شركة ميديكلينيك الشرق الأوسط لمناقشة خطة الشركة للاستثمار فى مصر من خلال إقامة عدد من المستشفيات خاصة فى المدن الجديدة، وذلك فى ضوء الزيارات الناجحة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار للشركة للتعرف على مقومات السوق المصرية.