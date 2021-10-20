سوق الأسهم السعودية تغلق عند أعلى مستوى منذ 15 عاما وتاسي يتخطى 11900 نقطة

العربية نت _ أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة الأربعاء، مرتفعا 0.94% ليكسب 111 نقطة ويغلق عند 11903.74 نقطة ليواصل رحلة الصعود القوي فوق أعلى المستويات المسجلة له منذ عام 2006.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع “العربية”، إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً بمستوى أعلى من المقدر في الميزانية السعودية، يبشر بمزيد من الضخ الاستثماري في الاقتصاد السعودي، سواء عبر الإنفاق العام أو استثمارات القطاع الخاص.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وأشار إلى تلقي مؤشر السوق دعما قويا من الأرباح الجيدة في النصف الأول من العام الحالي بالنسبة لنتائج الشركات المدرجة في مختلف قطاعات السوق.

وتوقع أن تكون الطروحات المستقبلية أكثر تأثيرا وسوف تزيد من عمق السوق، وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية.

وقال إن أداء شركة “إس.تي.سي سلوشنز” واعد لأنها يعول عليها بالتحول الرقمي المتسارع في المملكة، موضحا أن جميع الخدمات التي تقدمها الشركة سيرتفع الطلب عليها في المرحلة المقبلة وهذا سيعزز استمرار نمو الأرباح على مدى السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الشركة حققت العام الماضي نموا في الأرباح بنسبة 30% مثلما حققت في أول 9 أشهر من العام الحالي نموا بنسبة 14% لتعزز توقعات تحقيقها أرباحا بقيمة مليار ريال نهاية العام الحالي.