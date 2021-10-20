رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56%، وأغلق عند مستوى 11132 نقطة. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.53%، وأغلق عند مستوى 47.25 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.72% و 2% على الترتيب. وسجلت تداولات البورصة 3.268.146 مليار جنيه على 203 شركة من خلال 65.713 ألف عملية. وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 105 شركة مقابل ارتفاع 47 بينما لم تتغير أسعار 51. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 549.311 مليون جنيه، منها 539.618 مليون جنيه للمؤسسات، و9.692 مليون جنيه للأفراد. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 249.805 مليون جنيه، منها 219.144 مليون جنيه للمؤسسات، و30.660 مليون جنيه للأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 799.116 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي شراء بقيمة 1.429.866 مليار جنيه، مقابل 630.749 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 13.98 21 50.21 المجموعة المصرية العقارية 4.36 5 14.68 العامة للصوامع والتخزين 70.82 79.84 12.74 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 36.32 39.31 8.23 العز الدخيلة للصلب- الإسكندرية 450.11 483.97 7.52 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق/ جنيه نسبة التغير % إميرالد للاستثمار العقاري 3.7 2.96 20 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية 45.52 36.42 19.99 الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة 61.57 49.26 19.99 العربية للصناعات الهندسية 4.46 3.57 19.96 المصرية لتطوير صناعة البناء – ليفت سلاب مصر 0.752 0.602 19.95

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سهم إي فاينانس يقفز أكثر من 50% في يومه الأول ومؤشرات البورصة تقلص خسائرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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