بيتكوين تتجاوز 66 ألف دولار.. في أعلى قمة تاريخية على الإطلاق

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روسيا اليوم _ واصلت عملة “البيتكوين” ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وبلغت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم مستوى 66000 دولارا، وسجلت بذلك مستوى تاريخيا.
وبحلول الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، صعدت عملة “البيتكوين” بنسبة 5.83% إلى 66008.50 دولار، وسجلت بذلك مستوى قياسيا تاريخيا.
وتشهد عملة “البيتكوين” ارتفاعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما أفادت تقارير بأنه تم إنشاء صندوق لتداول عقود “البيتكوين” الآجلة في الولايات المتحدة.
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