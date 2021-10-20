مال وأعمال

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع مع تحسن أرباح الشركات

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– فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على ارتفاع، مدعومة بتحديثات قوية لنتائج الشركات الفصلية، ومنها شركة أنثيم، وشركة فيرايزون لكن المخاوف من أثر القيود على سلاسل الإمدادات والتضخم حدت من مكاسب الأسهم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 17.85 نقطة بما يعادل 0.05% إلى 35475.16 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.79 نقطة أو 0.11% إلى 4524.42 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 30.91 نقطة أو 0.20% إلى 15160.00 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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