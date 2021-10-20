مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير أراضي مشروع تطوير عواصم المحافظات

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دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، مدير المركز.

وفي مستهل الاجتماع، أشار اللواء ناصر فوزى إلى موقف حصر الأراضي الفضاء المقترحة لتنفيذ مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبري.

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وأوضح أنه فيما يتعلق بأراضي الأولوية العاجلة لمشروع “سكن لكل المصريين”، فقد صدرت قرارات جمهورية لعدد من قطع الأراضي بعدد من المحافظات، والمقترح استغلالها في تنفيذ هذا المشروع.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وجهود المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لتخصيص مساحات الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع المطلوبة واستيفاء الموافقات من مختلف الجهات المعنية.

وأشار مدير المركز الوطني إلى تخصيص عدد من المواقع لمشروعات الدفن الصحي، وذلك بمحافظات كفر الشيخ، وقنا، والأقصر، والفيوم، والبحر الأحمر، والشرقية، ومطروح، وجارٍ دراسة توفير عدد آخر من قطع الأراضي في محافظات أخرى على مستوى الجمهورية.

وتطرق اللواء ناصر فوزي، خلال الاجتماع، إلى ما تم من جهود بشأن إعادة طرح الأراضي الصناعية على البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة ميكنة الإجراءات كافة المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية، في إطار تطوير تلك المنظومة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.

وتناول فوزي في هذا الصدد إجراءات الإطلاق الخامس للفرص الاستثمارية الصناعية على الموقع الإلكتروني للبوابة الحكومية للخريطة الصناعية، وما تم من جهود لاستكمال مهام رفع مستوى أداء الخريطة الاستثمارية الصناعية، والتي تتضمن إجراءات تتعلق بأعمال الحجز، والبت، والتخصيص للأراضي، وكذا استخراج الرخص لتكون إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، إلى جانب متابعة إدراج فرص أراضٍ استثمارية صناعية جديدة مرفقة وطرحها من خلال الموقع الإلكتروني، وتنفيذ صفحات لتلقي شكاوى المواطنين وإيجاد حلول لها، فضلاً عن إعداد حملة إعلامية للترويج للخريطة الصناعية، وما يتم من جهود لتنمية الصناعة في مصر، جذبا لمزيد من المستثمرين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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