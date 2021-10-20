بريطانيا: 5 ملايين شخص فوق 16 عاما لم يتلقوا لقاح كورونا

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العربية دوت نت – أعلن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، أن أكثر من 5 ملايين شخص فوق 16 عاما لم يتلقوا لقاحات كورونا بعد.
يأتي حديث الوزير بعد إعلان بريطانيا أنها “تتابع عن كثب” انتشار متحورة جديدة لكورونا متفرعة عن “دلتا” في البلاد، فيما رصدت إسرائيل أول إصابة بسلالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان الثلاثاء إنه “تم رصد المتحورة برمز (AY4.2)، المسجلة في عدة دول أوروبية” وفق فرانس برس.
في التفاصيل ظهرت المتحورة الفرعية لدى فتى يبلغ من العمر 11 عاماً قادما من أوروبا. وتم التعرف عليه في مطار بن غوريون في تل أبيب ووضع في الحجر الصحي، بحسب الوزارة، التي أكدت عدم تسجيل حالة أخرى منذ ذلك الحين.
يشار إلى أن ظهور هذه المتحورة الجديدة، على الرغم من العدوى الشديدة التي تسببها المتحورة دلتا، يثير المخاوف من إمكانية تفشٍّ أكبر.
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