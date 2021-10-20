طلعت مصطفى تنظم احتفالية في نادي الجولف بمدينتي لدعم مؤسسة بهية

دوت الخليج – ينظم نادي مدينتي للجولف، الذي تمتلكه مجموعة طلعت مصطفى، بعد غد الجمعة 22 أكتوبر، احتفالية لدعم أعمال مؤسسة بهية، حيث سيتم تخصيص جزء من رسوم الاشتراك بالاحتفالية لدعم المؤسسة في بعض الأعمال الخيرية.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفي عدة أعمال في مجال المسؤولية المجتمعية، تمتد في جميع المجالات سواء التعليم والصحة والبني التحتية والرياضة وغيرها، وبلغ حجم مساهماتها في هذا المجال 3 مليارات جنيه.

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كما حصلت طلعت مصطفى على جائزة الاستدامة والمسئولية المجتمعية من “قمة مصر للأفضل” لعام 2021.