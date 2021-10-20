- 1/3
- 2/3
- 3/3
دوت الخليج – ينظم نادي مدينتي للجولف، الذي تمتلكه مجموعة طلعت مصطفى، بعد غد الجمعة 22 أكتوبر، احتفالية لدعم أعمال مؤسسة بهية، حيث سيتم تخصيص جزء من رسوم الاشتراك بالاحتفالية لدعم المؤسسة في بعض الأعمال الخيرية.
وتمتلك مجموعة طلعت مصطفي عدة أعمال في مجال المسؤولية المجتمعية، تمتد في جميع المجالات سواء التعليم والصحة والبني التحتية والرياضة وغيرها، وبلغ حجم مساهماتها في هذا المجال 3 مليارات جنيه.
كما حصلت طلعت مصطفى على جائزة الاستدامة والمسئولية المجتمعية من “قمة مصر للأفضل” لعام 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلعت مصطفى تنظم احتفالية في نادي الجولف بمدينتي لدعم مؤسسة بهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.