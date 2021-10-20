محمود محيي الدين: نجاح برنامج صندوق النقد سيعيد الثقة المطلوبة لاقتصاد لبنان

سي إن بي سي – تحدث المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، عن إمكانية البدء في المفاوضات بشأن برنامج مع لبنان قبل العام الجديد لمحاولة إنقاذ الدولة من أزمتها الاقتصادية.

وأضاف محي الدين أن نجاح هذا البرنامج يمكن أن يعيد الثقة المطلوبة إلى الاقتصاد في لبنان.