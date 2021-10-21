بنك القاهرة يساهم بمبلغ 100 مليون جنيه لدعم مستشفى بهية بالشيخ زايد

إسلام فضل – أعلن بنك القاهرة عن المساهمة بمبلغ 100 مليون جنيه لبناء مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي في مدينة الشيخ زايد.

وبحسب بيان لبنك القاهرة، فإن فرع مستشفى بهية في الشيخ زايد ستوفر العلاج لأكثر من نصف مليون سيدة سنويا بالمجان؛ حتى نصل إلى “مصر دون سرطان الثدي”.

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وقال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه يحرص على الاهتمام بالمرأة المصرية ومساندتها من خلال توجيه مخصص مالي مستقل لدعم محاربات سرطان الثدي في مصر.

وأضاف أن بنك القاهرة أول مؤسسة مصرية توجه هذا الدعم الكامل للمستشفى الجديد بالشيخ زايد.

و شدد فايد على أن القطاع الطبي في مصر واحد من أهم القطاعات التي يجب أن تشهد تضافرا للجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة، مشيدا بالدور الذى تضطلع به مؤسسات الدولة ووزارة الصحة، والتي تسعى بشكل متواصل لتقديم “خدمة صحية متميزة” للمواطنين.

وأضاف أن دعم المرأة المصرية يتصدر أيضا قائمة أولويات البنك لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة، وذلك على مختلف المستويات سواء من خلال مساندتها في قطاعات الصحة والتعليم، والرياضة، والثقافة، أو من خلال تمكينها اقتصاديا عبر توفير التمويلات اللازمة لمساندتها في إقامة مشروعات تدر دخلا مستداما، وأن المرأة المعيلة تستحوذ على 35% من إجمالي العملاء في مجال الإقراض متناهي الصغر.

ومن جانبها، قالت هايدي النحاس، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، إنه دعما للقطاع الطبي يعمل البنك بشكل متواصل على تطوير وتجهيز عدد كبير من المستشفيات الجامعية والحكومية وإمدادها بالأجهزة الطبية اللازمة في شتى محافظات الجمهورية، ومنها مستشفيات القصر العيني، ومستشفى بنها الجامعي، وغيرها.

وأضافت: “كما يحرص البنك على توجيه إسهاماته لدعم العديد من المؤسسات، وأبرزها: مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان، ومؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، ومستشفى الناس، ومستشفى أيادي المستقبل، والمستشفى العائم التابع للاتحاد النوعي للأندية الروتارية، وغيرها”.

وأكدت هايدي أن الجهود التي يبذلها البنك لمساندة المرأة تغطي جميع المجالات تقديرا لجهودها على المستويات كافة.