أرباح تسلا خلال الربع الثالث تتخطى مليار دولار للمرة الثانية

سي إن بي سي – أعلنت شركة تسلا عن أرباحها في الربع الثالث الأربعاء، حيث سجلت الشركة 1.62 مليار دولار صافي أرباح، وهي المرة الثانية التي تتجاوز أرباحها المليار دولار، مقارنة بأرباح بلغت 331 مليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي.

وجاءت ربحية السهم 1.86دولار مقابل توقعات بنحو 1.59 دولار، كما سجلت إيرادات بقيمة 13.76 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 13.63 دولار.

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وجاءت النتائج القياسية مدفوعة بتحسن هوامش الربح الإجمالية من مبيعات السيارات بنسبة 30.5%، و 26.6٪ بشكل عام ، وكلاهما يمثل رقماً قياسياً في الأرباع الخمسة الماضية على الأقل.

وارتفعت مبيعات السيارات إلى 12.06 مليار دولار، وبلغت تكاليف إيرادات السيارات 8.38 مليار دولار خلال هذا الربع.

حققت Tesla أيضًا إيرادات بقيمة 806 ملايين دولار من أعمالها في مجال الطاقة، و894 مليون دولار من الخدمات والإيرادات الأخرى، والتي تشمل صيانة المركبات وإصلاحها، والتأمين على السيارات ومبيعات البضائع التي تحمل علامة Tesla.

أما بالنسبة لأعمال الطاقة والتخزين، ارتفعت تكاليف الإيرادات إلى أعلى رقم في الأرباع الخمسة الماضية لتصل إلى 803 مليون دولار خلال الربع الثالث.

وسجلت الشركة انخفاضًا في قيمة استثماراتها بالعملة المشفرة بتكوين بنحو 51 مليون دولار، والتي أبلغت عنها تحت بند “إعادة الهيكلة ونفقات أخرى”.

وقالت الشركة تسلا سابقًا إنها قامت بتسليم 241.3 ألف سيارة كهربائية وإنتاج 237.8 ألف سيارة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021.

على عكس شركات صناعة السيارات الأخرى، ارتفعت مبيعات Tesla خلال الربع، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا للشركة، على الرغم من نقص الرقائق وتحديات سلسلة التوريد التي تؤثر على الصناعة.

أبلغ العديد من صانعي السيارات الآخرين عن أرباح قياسية خلال نقص رقائق أشباه الموصلات بسبب طلب المستهلكين المرن، لكنهم لم يتمكنوا من إنتاج مبيعات أفضل بسبب قيود الموردين.