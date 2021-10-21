بريطانيا تفرض 69.4 مليون دولار غرامة على فيسبوك

أسوشيتد برس – فرضت بريطانيا غرامة قدرها 50.5 مليون جنيه استرليني (69.4 مليون دولار) على شركة فيسبوك؛ لانتهاكها القواعد في إطار تحقيق في شرائها لمحرك البحث الشهير للصور المتحركة “جيفي”.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن “فيسبوك فشلت في تقديم المعلومات المطلوبة أثناء التحقيق”.

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وأضافت أنها “وجهت لفيسبوك تحذيرات متعددة، وترى أن فشل فيسبوك في الامتثال كان متعمدا”.

وأوضحت أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن شركة تنتهك ما يسمى بأمر التنفيذ الأولي من خلال رفضها عن عمد توفير معلومات مطلوبة”.

وفرضت الهيئة 50 مليون جنيه استرليني على الشركة لمخالفتها الأمر، و500 ألف أخرى لتغيير كبير مسؤولي الامتثال مرتين دون موافقة.

وقال جويل بامفورد، كبير مديري عمليات الدمج في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، في بيان له: “لقد حذرنا (فيسبوك) من أن رفضها تزويدنا بمعلومات مهمة كان انتهاكا للأمر، ولكن حتى بعد خسارتها استئنافها في محكمتين منفصلتين، استمرت فيسبوك في تجاهل التزاماتها القانونية”.

وتابع: “ينبغي أن يكون هذا بمثابة تحذير لأي شركة تعتقد أنها فوق القانون”.

من جانبها، قالت شركة “فيسبوك” إنها “ستراجع القرار وتنظر في خياراتها”.

وأضافت: “نختلف بشدة مع القرار غير العادل الذي اتخذته هيئة المنافسة والأسواق بمعاقبة فيسبوك بسبب أفضل نهج للامتثال، وهو ما وافقت عليه الهيئة نفسها في نهاية المطاف”.

وكانت الهيئة أطلقت تحقيقا في يونيو من العام الماضي في الاستحواذ على منصة الصور المتحركة “غيفي” وسط مخاوف بشأن “تقليل المنافسة بشكل كبير”.