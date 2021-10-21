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ظهور سلالة جديدة من كورونا في روسيا أكثر فتكا من متحور دلتا

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وكالات _ قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس، إن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة إيه.واي.2.4 على نطاق واسع.

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وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا.

ووافق الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأسبوع على إغلاق أماكن العمل لمدة أسبوع في بداية نوفمبر، بعد أن سجلت الوفيات اليومية المرتبطة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء روسيا يوم الأربعاء رقما قياسيا جديدا بلغ 1028 إلى جانب 34073 إصابة جديدة.

وفي وقت سابق أقر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد بانتشار متحور AY.4.2 من سلالة “دلتا” في بلاده، والذي قد يكون، وفقا للعلماء البريطانيين، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 10-15% من سلالة دلتا “الأصلية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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