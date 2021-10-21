ثقة المستهلكين في تركيا تهوى لأدنى مستوى منذ 2009

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– كشفت بيانات من معهد الإحصاءات في تركيا اليوم الخميس، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض 3.6 بالمئة إلى 76.8 نقطة في أكتوبر وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2009 في ظل استمرار زيادة التضخم.
وهوت الثقة في العام الماضي بعد تضرر الاقتصاد من إجراءات مكافحة جائحة كورونا. ويعكس مؤشر ثقة أدنى من 100 نقطة توقعات متشائمة في حين تشير القراءة أعلى من 100 نقطة إلى التفاؤل.
وفي سبتمبر ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 79.7 نقطة من 78.2 نقطة في الشهر السابق.
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