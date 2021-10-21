المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 16%.. والليرة تهوى

وكالات _ قرر البنك المركزي المصري التركي اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إلى 16%، وهو مطلب أساسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

يأتي هذا في إثر عزل الرئيس التركي، 3 من أعضاء مجلس السياسة النقدية، بسبب خلافات حول خفض الفائدة في ظل ارتفاع التضخم، وضعف الليرة.

اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر

وهوت العملة التركية أمام الدولار، اليوم الخميس، إلى مستويات تاريخية بعد قرار البنك المركزي المصري.

ووفقا لوكالة “بلومبرج” ارتفع سعر صرف الدولار إلى 9.4206 ليرة، بزيادة نسبتها 2.19%، وهذه تعد المرة الأولى التي تسجل فيها العملة التركية هذا المستوى.