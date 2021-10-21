أوراسكوم بيراميدز ترعى المعرض الفني العالمي بمنطقة الأهرامات

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الفني العالمي الذي تنظمه مؤسسة “أرت دي ايجيبت” تحت عنوان “الأبد هو الآن – Forever is Now” برعاية شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، والذي يمتد حتى 7 نوفمبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

ووفق بيان شركة أوراسكوم بيراميدز، فإن المعرض يقام تحت رعاية كل من وزارة الخارجية، ووزارة السياحة والآثار، وهيئة اليونسكو، وعدد من الجهات المصرية والدولية والأجنبية، ويشارك به عدد كبير من الفنانين الدوليين.

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وقال هشام جاد الله – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اوراسكوم بيراميدز للمشروعات: “سعداء للغاية برعايتنا لمثل هذا الحدث الفني المميز والذي يتماشى ورؤيتنا واستراتيجيتنا لمشروعنا الذي يجمع بين أصالة الماضي وتطور وجمال الحاضر، والتكنولوجيا والمعرفة.

وأضاف: “نؤمن بأن بلدنا وأهلنا من المصريين يستحقون التعبير عنهم بذلك الفن الممزوج بالأصالة والتكنولوجيا، لذا فنحن نساند مثل تلك الفعاليات التي تعد واحدة من أهم وسائل التواصل مع المجتمعات والثقافات الاخرى بشكل كبير، والتي تسهم في الترويج لمصر كوجهة ثقافية وفنية متميزة، وكذلك الترويج للمعالم السياحية المصرية العريقة، مما يساعد على تنشيط القطاع السياحي.”

وقالت نادين عبد الغفار مؤسسة “آرت دي إيجيبت”، إن انطلاق معرضنا السنوي الرابع “الأبد هو الآن” عند هضبة أهرامات الجيزة هو بمثابة رسالة تكريم من العالم للحضارة المصرية العريقة التي تمتد لنحو 4500 عام، ولأن مهمة آرت دي إيجيبت تتماشى مع اتفاقية “حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي” فسيكون هذا المعرض هو الأول من نوعه.

وتابع أن المعرض يمثل مزجا بين التراث القديم والفن المعاصر عند أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، والذي بقي حتى اليوم ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي”.

وقامت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات بعمل مخطط تفصيلي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار ووزارة السياحة والأثار لتطوير منطقة الزيارة لتشمل خدمات للزائرين ومنها تشغيل ساحات انتظار للسيارات والحافلات السياحية وتوفير وتشغيل أوتوبيسات كهربائية لنقل الزائرين لمناطق الزيارة داخل هضبة الأهرامات.

كما تضمنت خطة التطوير إقامة مجمع المطاعم ومظلات بالأماكن المكشوفة وحمامات ومناطق للأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية بالإضافة إلى تطوير وتشغيل مبنى للزوار ومحطات للأوتوبيس الكهربائي ومنشآت خفيفة لتقديم المأكولات والمشروبات والعديد من الخدمات الأخرى.