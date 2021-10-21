طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 290 ألفا

_ هبط عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في مزيد من المؤشرات على أن نقص العاملين كان وراء تباطؤ نمو الوظائف لا ضعف الطلب على العمالة.

وانخفض عدد الطلبات المقدمة إلى 290 ألف في الأسبوع المنتهي في 16 من أكتوبر، وبانخفاض قدره 6 آلاف عن الفترة السابقة.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا 300 ألف طلب.