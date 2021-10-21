أرباح الاتصالات السعودية ترتفع 5.7% إلى 2.9 مليار ريال بالربع الثالث

العربية نت _ أظهرت النتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية “إس تي سي”، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 5.71% في الربع الثالث من 2021، ليصل إلى 2.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.77 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح “إس تي سي”، بنسبة 3.65% مقارنة بصافي ربح نحو 2.82 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.

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وقالت “إس تي سي” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2021، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بمبلغ 854 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 1.456 مليار ريال، وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 334 مليون ريال، نتيجةً انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 283 مليون ريال والمصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 136 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 85 مليون ريال.

وأضافت شركة الاتصالات السعودية، أنه تم تسجيل مصاريف أخرى بمبلغ 28 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بمبلغ 338 مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 92 مليون ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ارتفع صافي الربح بنسبة 3.52% إلى 8.698 مليار ريال مقارنة بنحو 8.402 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020.

في بيان منفصل، أعلنت شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” عن توزيع أرباح عن الربع الثالث من عام 2021، بإجمالي نحو 1.997 مليار ريال لعدد الأسهم 1.997 مليار سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 18 نوفمبر 2021، وذلك عن طريق بنك الرياض.

وبلغ إجمالي عدد أسهم الخزينة الغير مستحقة للأرباح والمخصصة لبرنامج أسهم حوافز الموظفين 2,850,655 سهم حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021.