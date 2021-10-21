مساهمو ريلاينس إندستريز الهندية يقرون تعيين رئيس أرامكو مديرا مستقلا

العربية نت _ قالت ريلاينس إندستريز اليوم الخميس، إن الأغلبية المطلوبة من مساهميها أقروا تعيين رئيس شركة أرامكو السعودية ياسر الرميان كمدير مستقل في مجلس إدارتها.

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