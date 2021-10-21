وول ستريت تتراجع عند الفتح بعد إعلان نتائج فصلية

– تراجعت مؤشرات وول ستريت عند الفتح اليوم الخميس، بعد إعلان شركتي آي.بي.إم وتسلا انخفاض نتائجهما الفصلية، في حين يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة تأثير اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة على الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 89.02 نقطة أو 0.25 بالمئة ليفتح عند 35520.32 نقطة.

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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.95 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4532.24 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.88 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 15104.80 نقطة.