مال وأعمال

وول ستريت تتراجع عند الفتح بعد إعلان نتائج فصلية

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– تراجعت مؤشرات وول ستريت عند الفتح اليوم الخميس، بعد إعلان شركتي آي.بي.إم وتسلا انخفاض نتائجهما الفصلية، في حين يترقب المستثمرون تقارير لمعرفة تأثير اضطراب سلاسل الإمداد ونقص العمالة على الشركات.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 89.02 نقطة أو 0.25 بالمئة ليفتح عند 35520.32 نقطة.

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وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.95 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4532.24 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.88 نقطة أو 0.11 بالمئة إلى 15104.80 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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