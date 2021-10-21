ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع إلى -4.8 خلال أكتوبر

_ كشفت أرقام صادرة يوم الخميس أن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت بأقل من المتوقع في أكتوبر، وظلت فوق مستوى ما قبل الجائحة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت بمقدار 0.8 نقطة عن قراءتها في سبتمبر لتصل إلى -4.8 في أكتوبر.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا قراءة تبلغ -5.0.