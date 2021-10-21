مال وأعمال

ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تتراجع إلى -4.8 خلال أكتوبر

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_ كشفت أرقام صادرة يوم الخميس أن ثقة المستهلكين بمنطقة اليورو انخفضت بأقل من المتوقع في أكتوبر، وظلت فوق مستوى ما قبل الجائحة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت بمقدار 0.8 نقطة عن قراءتها في سبتمبر لتصل إلى -4.8 في أكتوبر.

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وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا قراءة تبلغ -5.0.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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