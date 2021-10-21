مبيعات المنازل الأمريكية القائمة تقفز لأعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال سبتمبر

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وكالات _ قفزت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر في سبتمبر ، لكن ارتفاع الأسعار إثر استمرار نقص المعروض تسبب في إبعاد المشترين لأول مرة عن سوق الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة زادت 7.0 في المائة، وهي أكبر زيادة في عام واحد، إلى وتيرة سنوية معدلة بلغت 6.29 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا ارتفاع وتيرة المبيعات إلى 6.09 مليون وحدة. وارتفعت المبيعات في جميع المناطق الأربع.
وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 2.3 في المائة على أساس سنوي.
وارتفع متوسط أسعار المنازل الحالية 13.3 في المائة عنه قبل سنة إلى 352800 دولار في سبتمبر ، في أقل ارتفاع هذا العام.
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