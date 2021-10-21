اورنچ مصر ترعى معرض آرت دي إيجيبت للفن المعاصر للعام الثالث على التوالي

أعلنت اورنچ مصر عن رعايتها للنسخة الرابعة من معرض “آرت دي إيجيبت” Art D’Égypte للفن المعاصر وذلك للعام الثالث على التوالي، خلال الفترة من 21 أكتوبر إلى 7 نوفمبر، على سفح أهرامات الجيزة التاريخية العظيمة بعنوان “Forever is Now” وبمشاركة نخبة من الفنانين المصريين والعالميين وخبراء ومؤسسات فنية رائدة في العالم، وتحت رعاية وزارتي “الآثار والسياحة” و”الخارجية” ومنظمة اليونسكو، وبدعم من سفارات الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا في مصر، والمجلس الثقافي البريطاني. “الأبد هو الآن” هو أول معرض للفن المعاصر على هضبة الأهرامات بالجيزة الممتد عبر 4500 عام.

وترعى “اورنچ مصر” مصر الحدث الفني الضخم ضمن أنشطتها المتواصلة للمسؤولية المجتمعية وفي ظل اهتمامها الكبير بدعم الفعاليات الثقافية التي تبرز التأثير العالمي العميق لمصر ويرسخ من مكانتها الدولية كعاصمة للفن والثقافة والجمال والحضارة.

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كما حرصت “اورنچ مصر” على تقديم كافة أشكال الدعم للمعرض الفني الدولي Art D’Égypte كون نسخة 2021 تجسد الفنون التي مارسها المصريون القدماء إلى جانب أعمال الفنانين المعاصرين، بما يسمح بحوار فني راقي بين الأجيال وإلهام خيال الحضور بباقة من الأعمال التي تكشف تنوع الإنسانية وتعدد ثقافاتها.

وسيتسنى للحضور الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة واي فاي مجانية توفرها “اورنچ مصر”، كما تسهل الشركة على زوار معرض Forever Is Now من Art D’Égypte التعرف على كافة تفاصيل الحدث وفعالياته عبر تطبيق خاص من تطوير مختبرات اورنچ (اورنچ لاب).

ويذكر أن الفنانون الدوليون المشاركون هم الروسي ألكسندر بونوماريف والأمريكية جيزيلا كولون والبرازيلي جواو تريفيسان ؛ والفرنسي JR؛ والإيطالي الأمريكي لورينزو كوين؛ والمصري معتز نصر، والمصرية الأمريكية شيرين جرجس، والبريطانيين شوستر + موسلي ؛ والأمير السعودي سلطان بن فهد والبريطاني ستيفن كوكس را.

وبهذه المناسبة، قالت الأستاذة مها ناجي نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع الإعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة “نحن سعداء جدا وفخورون للغاية برؤية شعار ” اورنچ مصر” حاضرا في هذا الحدث الفني والثقافي الكبير وبين أحضان أهرامات الجيزة أقدم وآخر ما تبقى من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، ومثل هذه الفعاليات تلقى منا اهتماما خاصا كونها من أهم أهداف برامجنا المتنوعة للمسؤولية المجتمعية، كما أن دعم الثقافة والفنون هي واحدة من أولويات استراتيجية مجموعة “اورنچ” العالمية التي تسعى إلى تعزيز جسور التواصل الفني بين العالم وبين جميع الدول التي تعمل فيها”.

وتابعت: “إقامة معرض فن معاصر في منطقة الأهرامات التاريخية يعني أننا بصدد فعالية فريدة من نوعها تمزج التراث الإنساني العظيم بمواهب مليئة بالإبداع في العصر الحديث، خاصة وأنه المعرض الأول من نوعه في المنطقة العريقة التي يمتد تاريخها عبر آلاف السنوات”.

وأضافت: “تسعى اورنچ مصر إلى زيادة الوعي بفن مصر ومواهبها بما يعزز من المكانة الدولية للفن المصري الحديث وفي ذات الوقت تكثيف الحضور المصري الطاغي على الساحة الدولية خاصة مع ما تمتلكه من كنوز أثرية وتاريخية وتراث عريق ومتنوع، ولذلك نحرص بشكل سنوي على دعم معرض Art D’Égypte”.

وقالت نادين عبدالغفار مؤسسة Art D’Egypte “تتميز اورنچ مصر كواحد من اقدم رعاه معارض Art D’Egypte. نحن نقدر هذا النوع من الدعم ويسعدنا عندما نرى شركات مصرية تتوسع في دعم الفن في مصر”

وهذه هي المرة الرابعة التي تختار فيها Art D’Égypte موقعا تاريخياً فريداً في مصر لمعرضها، حيث شهدت نسخة عام 2017 إقامة المعرض الأول في المتحف المصري بميدان التحرير، وانتقلت في نسخة 2018 إلى قصر ومتحف المنيل، ثم جرى تنظيم المعرض في شارع المعز العريق فى العام 2019 وهو أحد مواقع اليونسكو للتراث العالمي في القاهرة التاريخية.