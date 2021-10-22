مبيعات التجزئة في بريطانيا تتراجع 0.2% خلال سبتمبر

سي ان بي سي _ انخفضت مبيعات التجزئة في بريطانيا 0.2% في سبتمبر، بحسب بيانات رسمية، مما يضيف إلى مؤشرات على ضعف التعافي من جائحة كوفيد-19 ويخالف توقعات خبراء في استطلاع أجرته بزيادتها 0.5%.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن مبيعات التجزئة لا تزال أعلى بنسبة 4.2% عن فبراير 2020 قبل فرض الإغلاق العام في بريطانيا، لكنها الآن أقل 1.3% على أساس سنوي، كما أنها أقل من توقعات الاستطلاع أن تسجل انخفاضا بنسبة 0.4% فحسب.

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وارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بقوة في النصف الأول من العام مع تخفيف قيود الإغلاق على المتاجر أولا، لكنها تراجعت في الشهور الخمسة الماضية لأسباب منها زيادة إنفاق الناس على التواصل الاجتماعي بعد تخفيف قيود الإغلاق في الحانات والمطاعم.

وأدت أزمات سلاسل الإمداد إلى خلو بعض الأرفف في متاجر السوبر ماركت، ونفدت إمدادات الوقود في الكثير من المحطات في نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر بعد اضطراب شحنات الناقلات، الأمر الذي أدى إلى توقف صفوف من السيارات أمام المحطات.

وتجاوزت مبيعات الوقود في سبتمبر مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني.

وباستثناء الوقود انخفضت مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة أكثر من المتوقع بلغت 0.6%.

وبالنسبة للربع الثالث بأكمله تراجعت مبيعات التجزئة 3.9%، وهو أكبر انخفاض فصلي منذ الشهور الثلاثة المنتهية في مارس عندما كانت معظم قطاعات الاقتصاد خاضعة لحالة إغلاق عام.