المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة بأعلى معدل منذ يوليو إلى 7.5%

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وكالات _ قرر البنك المركزي المصري الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
ووفقا لبيان صدر عن المركزي الروسي، فقد تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.75% إلى 7.5% سنويا.
وجاءت الخطوة لمواجهة مخاطر التضخم، وقال المركزي في بيان، إن “التضخم ينمو بشكل أعلى بكثير من توقعاته”.
وأشار المركزي إلى أن معدلات التضخم السنوي في روسيا ارتفعت بحلول 18 أكتوبر الجاري إلى 7.8%.
ويتوقع المركزي الروسي، أن يكون يبلغ متوسط التضخم خلال العام الجاري في نطاق 7.4% – 7.9%.
وألمح المركزي إلى إمكانية رفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى في الاجتماعات القادمة، وقال: “إذا تطور الوضع وفقا لتوقعات السيناريو الأساسي، فإن بنك المركزي يقر بإمكانية حدوث زيادات أخرى في سعر الفائدة في الاجتماعات المقبلة”.
وفي سوق العملات، سجلت العملة الروسية قراءة دون مستوى 70 روبلا للدولار، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2020. وأظهرت التعاملات أن سعر صرف الدولار إلى 69.95 روبل.
فيما انخفض اليورو إلى دون مستوى 82 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 22 يوليو 2020، وفقا لبيانات بورصة موسكو.
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