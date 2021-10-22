وول ستريت تفتح على تراجع بعد تحذير إنتل من انخفاض هوامش الربح

– انخفضت مؤشرات وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة، بعد تحذير شركة إنتل المصنعة للرقائق من انخفاض هوامش الربح. وتصدر سهم شركة سناب إنك الخسائر بين شركات التواصل الاجتماعي بعد إبلاغها عن تضرر الإعلانات الرقمية بفعل تغييرات الخصوصية التي أجرتها شركة أبل. اضغط هنا لتحميل تطبيق بوابة دوت الخليج.. سهولة أكثر ونزل المؤشر‭‭‭‭ ‬‬‬‬داو جونز الصناعي 4.64 نقطة أو 0.01 بالمئة ليفتح عند 35607.72 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.66 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4546.12 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 57.64 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 15158.07 نقطة عند الفتح.

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