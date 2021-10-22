عجز الميزانية الأمريكية يتراجع إلى 2.772 تريليون دولار خلال العام الحالي

وكالات _ قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إن عجز الميزانية بلغ 2.772 تريليون دولار خلال السنة المالية 2021 وهو أقل من العجز القياسي الذي سجل في العام السابق لكنه لا يزال يعكس الإنفاق الهائل لدعم الأسر والشركات بسبب جائحة فيروس كورونا للسنة الثانية على التوالي.

وبحسب سجلت الولايات المتحدة عجزا قدره 3.132 تريليون دولار في السنة المالية 2020 ، عندما بدأت الحكومة الاتحادية لأول مرة الإنفاق بشكل كبير للتصدي للجائحة.