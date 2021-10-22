- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي _ قالت بريطانيا اليوم الجمعة في بيان صدر بعد اجتماع لوزراء التجارة في دول مجموعة السبع إن دول التكتل الثري اتفقت على مجموعة من المبادئ التي تحكم استخدام البيانات عابرة الحدود والتجارة الرقمية.
وجاء في البيان الذي تولت بريطانيا إصداره باسم المجموعة “نحن نعارض الحمائية الرقمية والسلطوية، واليوم تبنينا مبادئ التجارة الرقمية لمجموعة السبع والتي ستكون مرشدا لنهج مجموعة السبع إلى التجارة الرقمية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.
وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن “تدعم ولا تضر” قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة السبع تتفق على مبادئ مشتركة بشأن التجارة الرقمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.