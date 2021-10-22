المغرب يسجل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

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_ أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الجمعة تسجيل 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 255 يوم الخميس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 943652.
كما سجل المغرب سبع حالات وفاة جديدة، نزولا من 13 يوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 14600.
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